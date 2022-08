La cantante Donatella Rettore è positiva al Covid: l’artista, impegnata in un tour estivo, ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram.

La cantante Donatella Rettore è positiva al Covid: l’artista, impegnata in un tour estivo in giro per l’Italia, ha annunciato la notizia tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

Donatella Rettore positiva al Covid: “Sto male, spero di farcela”

Donatella Rettore è risultata positiva al coronavirus: lo ha dichiarato in modo ufficiale postando un messaggio sul suo account Instagram, condiviso nel pomeriggio di lunedì 1° agosto.

Sul suo profilo, infatti, la cantante ha scritto: “Non poteva mancare e proprio adesso: sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio”.

A corredo dell’annuncio, una foto dell’artista mentre si esibisce sul palco durante uno dei suoi concerti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore)

In questo modo, quindi, la 67enne Donatella Rettore ha deciso di annunciare sui social media di essere stata infettata dal Covid.

L’affetto dei fan

Dopo aver appreso la notizia, i followers della cantante sono subito apparsi estremamente allarmati. Sono stati tanti, infatti, gli utenti che hanno commentato il post su Instagram per inviare alla Rettore messaggi di sostegno e di incoraggiamento, ribadendo il proprio affetto nei confronti della cantante.

Prima di contrarre il SARS-CoV-2, Donatella Rettore si stava dedicando al suo tour estivo. La prossima tappa in programma era rappresentata dal concerto di mercoledì 3 agosto a Marina di Camerota, nel Cilento. L’evento, tuttavia, è stato sospeso in attesa della guarigione dell’artista.