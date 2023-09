Durante la Milano Fashion Week, Donatella Versace ha pronunciato un discorso contro il Governo Meloni. La stilista non ha alcun dubbio: ci stanno togliendo la libertà ed è necessario combattere.

In occasione della Milano Fashion Week, Donatella Versace è stata premiata ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 con l’Equality ed Inclusivity Award. La stilista, chiamata sul palco da Marco Mengoni, ha fatto un discorso a favore della comunità LGBT+ e si p scagliata contro il Governo Meloni.

Donatella Versace ha dichiarato:

“Grazie onorevole Alessandro Zan, che è seduto lì accanto a me, per essere qui insieme a me stasera. La tua voce è vitale nel mondo, io sono qui per supportare tutto quello per cui lotti. Qui in Italia non è mai stato più importante di adesso difendere i diritti delle minoranze. Il nostro Governo è deciso a togliere i diritti degli individui a vivere come desiderano, la libertà di camminare per strada con la testa alta e senza paura, la libertà di costruirsi una famiglia e vivere come si vuole, la libertà di amare chi si vuole. Dobbiamo tutti combattere per la libertà. In questo periodo vediamo persone trans soffrire violenze terribili, in questo periodo i figli delle coppie dello stesso genere non sono considerati loro figli. Le voci delle minoranze sono attaccate con nuove leggi. C’è ancora tanto da fare. Quando mio fratello ha fatto coming out con me avevo 11 anni. Mi disse di essere gay. Per me non è cambiato nulla, l’amavo e non mi interessava chi lui amasse. Il suo amore e il suo incoraggiamento mi hanno forgiato. Marco Mengoni dice che sono un’icona gay. Grazie, sono davvero orgogliosa di questo”.