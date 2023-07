Donazione organi e sangue, Pirro (M5S): aggiornare legge 1999

Roma, 5 lug. (askanews) – “Sul tema delle donazioni di organi in Italia c’è poca

divulgazione, sarebbe opportuno aumentare le occasioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Per questo abbiamo avviato un ciclo di audizioni con società scientifiche e con associazioni di pazienti e abbiamo un’interlocuzione con la presidenza del Consiglio e in particolare con il sottosegretario Alberto Barachini, con l’obiettivo di lanciare una campagna di

informazione per avvicinare gli italiani al tema della donazione di organi”, lo ha detto questa mattina la senatrice Elisa Pirro, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Su questa problematica c’è convergenza in Parlamento, mi auguro che tale spirito di collaborazione sia rinnovato anche in occasione del necessario aggiornamento della legge sulla donazioni degli

organi, che risale ormai al 1999. L’intergruppo farà le sue proposte, che mi auguro vengano valutate con quel costruttivo atteggiamento di servizio alla collettività”.