Donazione sangue, Bernazzi (AIP): "Lavoriamo sui giovani

Roma, 14 giu. (askanews) – “È doveroso incrementare le donazioni, ma per fare questo bisogna lavorare per creare una cultura della donazione. Iniziare già nelle scuole a sensibilizzare, senza dimenticare l’importante ruolo delle famiglie, perché i giovani oggi appartengono alla fascia di età che meno si avvicina alle donazioni di sangue e plasma e questo dato è preoccupante in ottica futura”, lo ha detto oggi Lucia Bernazzi, consigliera AIP – Associazione Immunodeficienze Primitive O.d.V, intervenendo a un talk dedicato organizzato da The Watcher Post. E ha concluso: “Con le istituzioni è necessario collaborare per garantire la disponibilità dei farmaci plasma-derivati. Ogni paziente ha la propria necessità, e noi non possiamo permetterci di avere ritardi o mancanze nei confronti di quei pazienti per cui il plasma derivato rappresenta un farmaco salva vita. Per questo noi ci battiamo ogni giorno, sia a livello istituzionale, sia a livello formativo, portando tanti progetti nelle scuole”.