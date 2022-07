Donazioni e volontariato, l’impegno di Barilla per le comunità

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Comunità al servizio di comunità, persone al servizio di persone: è l'impegno del Gruppo Barilla in tutti i territori nei quali opera. Si inseriscono in questo percorso la promozione e la partecipazione a numerose attività volte a favorire l’inclusione sociale, il supporto e l’accesso al cibo alle comunità in situazioni di difficoltà o colpite da catastrofi naturali e l’impegno a contribuire allo sviluppo e al benessere dei territori.

A queste iniziative, inoltre, Barilla affianca il sostegno a enti benefici, autorità locali, aziende del territorio e associazioni non-profit, tramite sponsorizzazioni, donazioni economiche e di prodotto. E' quanto evidenziato nel nuovo Rapporto di sostenibilità del Gruppo Barilla pubblicato sul sito .

Ammontano a oltre 12 milioni di euro e più di 2.700 tonnellate di prodotto le donazioni di Barilla nel corso di un 2021 segnato, in Italia e nel mondo, dalla difficoltà di accesso al cibo e dall’aumento della povertà in fasce crescenti della popolazione.

Il Gruppo ha, inoltre, cercato di aiutare i più colpiti dall’emergenza con 3.165 ore di volontariato aziendale, cioè di impegno diretto delle persone Barilla.