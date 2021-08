Doncic, contratto record con Dallas: 207 milioni in 5 anni

(Adnkronos) – Contratto record per Luka Doncic. Il 22enne sloveno firmerà un nuovo quinquennale da 207 milioni di dollari con i Dallas Mavericks, come ha annunciato il suo agente Bill Duffy a Espn. Doncic, tornato in Slovenia dopo il quarto posto con la Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato raggiunto in patria da una delegazione dei Mavs guidata dal proprietario Mark Cuban.

Doncic dovrebbe firmare il contratto nella giornata di martedì e tenere una conferenza stampa. "Un sogno si avvera", dice il giocatore a Espn. Doncic è stato rookie dell'anno nel 2018-2019 e nelle ultime due stagioni è stato inserito nel primo quintetto Nba: tale risultato gli consente di firmare un contratto che arriva alla cifra complessiva di 207 milioni.