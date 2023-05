Donna 37enne muore per una grave malattia: lascia una bimba di 7 mesi

Lutto a Vezzano. In provincia di Reggio Emilia una donna di 37 anni è morta oggi, giovedì 11 maggio 2023, a causa di una grave malattia che le era stata diagnosticata lo scorso ottobre. Lascia una bambina di 7 mesi.

Inutili i tentativi di cure

Si chiamava Erica Braglia la neo mamma di Vezzano sul Crostoso (RE) che ha scoperto di essere gravemente malata mentre era all’ottavo mese di gravidanza. Un mese dopo è nata sua figlia, che lascia oggi dopo aver combattuto per mesi contro una malattia che purtroppo ha avuto la meglio. A nulla sono valse le cure, la 37enne è deceduta presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove era ricoverata.

Ha donato le cornee

Erica Braglia lavorava alla Gigli costruzioni di Fogliano. Viveva insieme al compagno Maurizio in via Martelli, nella stessa casa in cui abitano anche i suoi genitori, nella zona di Sedrio di Vezzano. Un dolore straziante quello degli amici e dei familiari alla notizia del decesso della donna, soprattutto al pensiero che la piccola figlia non potrà più riabbracciare la sua mamma. Unica consolazione per i cari sarà sapere che lo sguardo di Erica vivrà ancora grazie alla donazione delle sue cornee.