Donna 55enne morta in casa a Brescia: i vicini se ne accorgono dopo 3 settimane

La città di Brescia è stata scossa dalla più triste delle tragedie. Una donna di 55 anni è stata trovata morta nel suo letto.

Il decesso sarebbe avvenuto circa tre settimane fa, ma messuno nell’arco di questo tempo l’ha cercata, fino a quando non è avvenuto il drammatico ritrovamento. È successo a Brescia dove una donna di 55 anni originaria del Burkina Faso è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Martino Franchi nel pomeriggio di lunedì 4 luglio.

Stando a quanto si apprende, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali.

55enne trovata morta a Brescia

La vittima è la 55enne Helene Kabre. La donna che era in possesso di cittadinanza italiana non appariva in pubblico da qualche settimana. A lanciare l’allarme sarebbero stati dei vicini di casa che avevano sentito un forte odore provenire dall’abitazione della 55enne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad entrare nella residenza della donna dopo aver sfondato la porta.

Infine lo spettacolo più raccapricciante non appena sono arrivati nella stanza da letto. Helene era distesa sul suo letto priva di vita.

Chi era Helene Kabre

Helene da tempo viveva a Brescia. Aveva lavorato come impiegata presso un’impresa di pulizie, oltre che negli appartamenti siti nei condomini vicini. Nessuno, nemmeno un amico si era accorto della sua assenza.

Le forze dell’ordine sarebbero al lavoro al fine di rintracciare qualche parente della donna. Era infine nota agli assistenti sociali.