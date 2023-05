A lanciare l’allarme è stata proprio quella 16enne testimone oculare del crimine: una donna è stata accoltellata dal marito 54enne nel Barese sotto gli occhi della figlia ed è grave in ospedale. Una 42enne è stata raggiunta da diversi fendenti al torace ed il coniuge è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Tutto sarebbe accaduto nel corso di una lite avvenuta in casa ad Acquaviva delle Fonti. Da quanto si apprende la vittima sarebbe stata raggiunta da non meno di tre fendenti al torace ed ha una lesione polmonare.

Donna accoltellata dal marito nel Barese

A soccorrerla e condurla in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva sono stati gli operatori del 118 giunti a razzo nel centro storico del comune barese. Il marito è stato ricercato per alcune ore dopo il ferimento e fermato su disposizione alla Pg del sostituto Lanfranco Marazia della Procura di Bari. La donna ferita è di origine albanese così come il marito ed è stata trasferita al reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Bari, dove si è proceduto ad operarla per la lesione al polmone.

La figlia 16enne della coppia ha visto tutto

Resta in prognosi riservata. Il marito è stato fermato e contro di lui c’è una testimone: si tratta di una dei cinque figli della coppia, una ragazzina di soli 16 anni. Sarebbe stata lei a raccontare agli investigatori dinamiche ed esito della lite sfociata in aggressione armata.