La donna accoltellata e uccisa in casa è stata ritrovata in una pozza di sangue. La 69enne era già morta all'arrivo dei soccorsi.

A Bucchianicco, in provincia di Chieti, in Abruzzo, una donna è stata trovata senza vita nella propria casa, in vicolo non distante dal centro cittadino. Gli inquirenti sospettano che il colpevole possa essere il figlio.

Donna accoltellata e uccisa in casa dopo una lite: fermato il figlio

In strada Cappellina San Camillo si è consumato il delitto della donna di 69 anni. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati i vicini che hanno sentito delle urla provenire dall’abitazione. Sembra che la vittima sia morta dopo una violenta lite. Arrivati sul posto, gli inquirenti, hanno subito notato che la donna aveva numerose ferite d’arma da taglio, per la precisione coltellate. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, che era già morta a causa dei colpi che le sono stati inflitti.

L’interrogatorio al figlio della vittima e l’ipotesi di omicidio volontario

Le forze dell’ordine non hanno avuto dubbi ed hanno subito sospettato del figlio di 50 anni della vittima. L’uomo, presunto assassino, era in ospedale per farsi medicare alcune ferite. I carabinieri hanno atteso che terminasse le cure ospedaliere per interrogarlo. Al momento resta l’unico indiziato e potrebbe essere responsabile di omicidio volontario.