Si chiama Nikita Piil ha 31 anni ed è residente a Perth, una grande città dell’Australia. Chi conosce bene la ragazza sa perfettamente del suo amore per gli animali e in particolare per Bronx e Harlem, i due Rottweiler che vivono con lei. Nikita, infatti, negli anni ha riempito la sua pagina Facebook di foto e messaggi dedicati a loro che, però, qualche giorno fa si sono rivoltati, attaccandola ferocemente.

Donna aggredita dai Rottweiler: l’attacco

I quotidiani australiani raccontano l’aggressione avvenuta all’esterno della casa di Nikita quando erano circa le ore 16:35 del pomeriggio dello scorso 16 settembre. La ragazza si è avvicinata ai suoi due cani che, in maniera del tutto inaspettata, l’hanno morsa ferocemente, cercando di sbranarla per almeno 10 minuti. Le urla di dolore della giovane si sono levate in tutto il quaritere, fino al momento in cui qualcuno dei vicini è riuscito ad udirle e ha provato ad intervenire. A fermare l’aggressione sono stati alcuni agenti di polizia arrivati in fretta nella casa di Perth.

Donna aggredita dai Rottweiler: le sue condizioni

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari che si sono occupati di trasferire la 31enne in ospedale: Nikita è stata ricoverata in gravi condizioni al Royal Hospital di Perth. Le ferite più profonde le ha riportate alle braccia e ad una gamba: lesioni così pericolose da metterla in pericolo di vita. La giovane è già stata operata ed è ancora ricoverata in gravi condizioni, mentre i due Rottweiler sono stati sequestrati e consegnati all’amministrazione della città di Cockburn. Uno dei due cani, colpito da un agente di polizia intervenuto per sedare l’aggressione, è stato abbattuto.

Donna aggredita dai Rottweiler: i messaggi sui social

Nikita era solita scrivere su Facebook lunghi post dedicati ai suoi animali che lei stessa definiva “I miei bambini“. Sul suo profilo sono ancora visibili e, leggerli alla luce degli ultimi fatti, fa un certo effetto: “Buon primo compleanno, piccolo Bronx! Non potevo chiedere un compagno più incredibile, leale, intelligente e protettivo. Sei tutto il mo mondo.”