76enne aggredita dai suoi cani: salvata per miracolo dal vicino

Viene azzannata dai cani che la scambiano per un'intrusa, ma il vicino la salva: solo ferite da morso per lei.

Una donna di 76 anni è stata aggredita e azzannata dai suoi tre cani di razza Corso: è stata miracolosamente salvata dal vicino di casa.

Donna di 76 anni aggredita dai suoi cani

Una donna di 76 anni è stata aggredita nel giardino di casa dai suoi tre cani di razza Corso. È successo tutto nel pomeriggio di domenica 2 maggio, in una villetta di Castano Primo, in provincia di Milano.

Probabilmente gli animali hanno scambiato la loro padrona per un intruso, finendo per azzannarla più volte, il tutto di fronte alla figlia. E proprio la donna è corsa verso la strada gridando aiuto: «Stanno ammazzando la mamma, i cani stanno sbranando la mamma». Fortunatamente, ad ascoltarla c’era il vicino di casa, che si è trasformato in un eroe.

Il salvataggio e le condizioni della 76enne

Affacciandosi sul cortile della villetta, Daniele Boldini – questo il nome del vicino – ha visto la 76enne a terra con i cani intorno che la mordevano e cercavano di trascinarla. A quel punto, ha preso dei rami che erano per terra nel tentativo di scacciare le bestie, ma non riuscendo a farli demordere, Boldini ha chiesto aiuto ad altri vicini che gli hanno portato un badile.

«Ho provato a colpirli per farli desistere, poi ho scavalcato il muretto e sono entrato in giardino», ha raccontato. Dopo qualche altro colpo di badile, il vicino è riuscito a interrompere l’aggressione.

L’anziana è stata subito medicata e poi trasportata all’ospedale di Legnano. Ha riportato ferite da morso in varie parti del corpo, compresa la faccia, il collo e un braccio, ma non è in pericolo di vita.