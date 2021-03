Marano di Napoli, donna cade dal balcone di casa e muore: giunti sul posto carabinieri e operatori del 118. Non si esclude nessuna ipotesi.

Donna cade dal balcone di casa e muore. Tragedia a Marano, cittadina in provincia di Napoli. Come si legge dal Meridiano, sul luogo del sinistro sono giunti i carabinieri della compagnia locale e gli operatori del 118. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

L’episodio si è verificato la mattina del 26 marzo. I sanitari non hanno potuto fare nulla per la donna, se non constatarne il decesso. I militari stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente in via Falcone, luogo della vicenda. È probabile che nelle prossime ore siano resi noti ulteriori dettagli riguardo al caso.

Napoli, donna cade dal balcone e muore

Un triste risveglio a Marano la mattina del 26 marzo. Un’anziana donna è caduta dal balcone di casa, perdendo la vita.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto sull’asfalto. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti la vittima si è schiantata al suolo durante le prime ore del mattino. L’episodio si è verificato precisamente in via Falcone, a pochi passi dal liceo Carlo Levi. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario.

Cadavere ricoperto da un telo

Il corpo senza vita dell’anziana signora sarebbe attualmente ancora disteso sull’asfalto e coperto da un telo Qualsiasi tentativo da parte dei sanitari del 118 si è rivelato inutile.

La vittima sarebbe morta sul colpo. Giunti sul luogo del sinistro i militari della compagnia dei carabinieri di Marano. Questi hanno iniziato le prime indagini per fare luce sulla vicenda. L’incidente ha creato difficoltà alla circolazione stradale a ridosso del luogo della tragedia.