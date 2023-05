Perde l'equilibrio e precipitata dal balcone di casa: morta 65enne. In corso le indagini per accertare la dinamica.

Tragedia a Silvi Marina, dove una donna di 65 anni è morta per un impatto fatale: stava stendendo il bucato sul balcone quando è precipitata.

Cade dal balcone mentre stende: morta 65enne

Avrebbe perso l’equilibrio mentre stendeva il bucato ed è precipitata dal balcone di casa. È morta così sul colpo una donna di 65 anni, a Silvi Marina, in provincia di Teramo. La vittima, di origine marchigiana, è caduta dal primo piano dell’abitazione e per lei non c’è stato nulla da fare.

A dare l’allarme sono stati i familiari che l’hanno trovata riversa per terra. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi anche gli agenti del commissariato di Atri per le indagini. L’ipotesi più quotata è quella dell’incidente, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

Le indagini e l’autopsia

Durante un primo sopralluogo, non sono stati trovati elementi che potessero far pensare ad un suicidio. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che ora sono al vaglio degli inquirenti per conoscere l’esatta dinamica di quanto successo.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Atri stanno cercando di capire cosa abbia causato la caduta.

Nel frattempo, il Pm della Procura di Teramo, Silvia Scamurra, ha disposto l’ispezione cadaverica in attesa di decidere se effettuare l’autopsia.