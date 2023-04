Donna cade in una tomba del cimitero di Torino: intervenuti i vigili del fuoco

La signora, una 45enne addetta ai lavori di pulizia del Cimitero Monumentale di Torino, è rimasta nella tomba per circa un’ora prima di essere liberata dai vigili del fuoco.

Precipita in una tomba nel cimitero di Torino

Nella mattinata di ieri, giovedì 20 aprile, la donna, dipendente di una cooperativa che si occupa della pulizia di tombe private, stava effettuando la pulizia di alcune tombe quando a un certo punto una lastra di marmo che copriva una tomba ha ceduto. La donna è precipitata nella cripta.

Intorno alle 11:30 un marmista sentendo delle grida ha visto la donna nella cripta stesa a terra e ha subito chiamato il 112.

Tirata fuori dai pompieri

Per tirare fuori la 45enne sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La donna è rimasta nella cripta per circa 50 minuti prima di trasportata in ospedale in ambulanza.

I pompieri hanno liberato la donna e l’hanno poi affidata alle cure degli operatori del 118. I sanitari hanno portato l’addetta alle pulizie al pronto soccorso in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco.

Lussazione e lesioni alle gambe

La donna fortunatamente sta bene, ha riportato solo lesioni alle gambe e una lussazione alla spalla. I medici hanno voluto tenerla in osservazione.

Sul posto sono giunti gli operatori dello Spresal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) al fine di svolgere i dovuti accertamenti. La tomba in cui è caduta la donna è stata sequestrata. Si indaga per infortunio sul luogo di lavoro.

