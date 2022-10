Donna di 34 anni si dà fuoco per una delusione amorosa e lo spiega ai suoi soccorritori: ora è in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

In provincia di Ancona una donna di 34 anni si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco per una delusione amorosa, i vicini hanno visto il fumo uscire dalla finestra ed hanno allertato soccorsi e vigili del fuoco. Proprio i soccorritori, spiegano i media, sono miracolosamente riusciti a salvare la vittima di quel tentato suicidio.

Era lei, come spiega bene Fanpage, la sola persona presente nell’edificio ed era stata già avvolta in parte della fiamme.

Si dà fuoco per una delusione amorosa

Tutto è successo nella serata di martedì alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona. La vittima appena soccorsa ma in gravi condizioni, avrebbe spiegato agli uomini di 115 e 118 che ad appiccare il fuoco era stata lei stessa perché voleva togliersi la vita.

Il Resto del Carlino spiega che “alla base del terribile gesto ci sarebbe stata una delusione d’amore”.

Il capanno per compiere l’insano gesto

La 34enne ha spiegato di esserci cosparsa di liquido infiammabile e di essersi data fuoco per la fine di una relazione d’amore, con le fiamme che hanno avvolto parzialmente lei e che si sono propagate alla struttura innescando probabilmente l’allarme che le ha salvato la vita.

Il teatro del gesto estremo sarebbe stato “una sorta di capanno di legno nelle campagne alla periferia di Jesi dove la donna si era diretta per mettere in atto l’estremo gesto”. La 34enne è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona: è in gravi condizioni ma pare non corra pericolo di vita.