Donna di 40 anni ha un infarto dopo pranzo: si sospetta che la morte sia stata causata dal sushi

Rossella di Fuorti aveva festeggiato il suo compleanno in un ristorante giapponese, ma una volta tornata a casa si è sentita male.

Rossella di Fuorti aveva scelto di festeggiare i suoi 40 anni con un pranzo a base di sushi, ma, proprio nel giorno del suo compleanno, la donna è morta improvvisamente.

Le indagini serviranno a capire se a ucciderla è stato proprio il pasto al ristorante giapponese.

La morte di Rossella di Fuorti potrebbe essere stata causata dal sushi

Rossella di Fuorti abitava a Soccavo, nella città metropolitana di Napoli e aveva due figli. La donna è apparentemente morta per un infarto, come certificato dal medico del 118 accorso per soccorrerla, che invece ha potuto solo constatare il decesso.

I familiari e gli inquirenti hanno subito avuto il dubbio che il cibo ingerito fosse la vera causa del malore.

Di Fuorti è rientrata dal ristorante intorno alle 15. Ha iniziato a sentirsi male appena tornata a casa e ha vomitato diverse volte prima di morire verso le 16.

Verrà analizzato il cibo del ristorante giapponese

La famiglia di Rossella di Fuorti ha quindi presentato una denuncia, a seguito della quale la procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Le indagini sono state affidate al Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri, che ha ispezionato con cura il ristorante in cui la donna ha pranzato.

Sono inoltre stati sequestrati dei campioni di cibo che verranno analizzati per verificare un’eventuale presenza di carica batterica. Si sospetta che il pesce servito non sia stato abbattuto in modo corretto.

