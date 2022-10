Donna di 58 anni investita mentre attraversa la strada: è in gravi condizioni

Professoressa di 58 anni travolta da una Fiat Panda in provincia di Avellino: la donna è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Donna investita mentre attraversa la strada

Protagonista della vicenda è una donna del posto di 58 anni, che ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è ricoverata.

Molto serie le ferite riportate, con i medici che la tengono sotto stretta osservazione, ma le sue condizioni sono gravissime. Illeso, invece, il conducente della vettura, che si è anche fermato a prestare soccorso, mentre sul tutto indagano i Carabinieri della stazione di Mercogliano, che sono arrivati sul posto poco dopo l’incidente.

Le dinamiche dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, la donna si trovava sul marciapiedi in via Fontana San Nicola, strada residenziale nei pressi di un incrocio già noto in passato per gravi incidenti. La donna è stata investita da una Fiat Panda che l’ha letteralmente travolta: nonostante il guidatore si sia subito fermato per prestare soccorso, le condizioni della donna sono apparse subito gravi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza da Monteforte Irpino, che ha portato la 58enne in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi. La 58enne, una professoressa di Mercogliano, si trova ora ricoverata nell’Unità di Anestesia e Rianimazione del nosocomio irpino, dove i medici stanno disperatamente operando per salvarle la vita.