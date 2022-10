Donna di 63 anni sbranata e uccisa da 5 bulldog sfuggiti al padrone: soppressi

Un attacco letale che non ha lasciato scampo alcuno alla vittima, donna di 63 anni sbranata e uccisa da 5 bulldog sfuggiti al padrone e poi soppressi

Tragedia nel Regno Unito, dove nel pomeriggio di lunedì 3 settembre una donna di 63 anni viene sbranata e uccisa da 5 bulldog sfuggiti al padrone che sono stati soppressi. Gli animali di razza “american” hanno attaccato la vittima nel distretto di Kirkdale a Liverpool, all’esterno della sua abitazione.

Donna sbranata e uccisa da 5 bulldog

Purtroppo e come spiegano i media britannici per la 63enne non c’è stato nulla da fare malgrado il tempestivo arrivo dei soccorsi: cinque molossoidi che attaccano potrebbero sbranare in poco tempo anche un uomo giovane, robusto ed atletico. Il corpo della donna era letteralmente ricoperto dai segni dei morsi e il decesso della 63enne è stato dichiarato dopo pochi minuti dall’arrivo. Tutto è accaduto intorno alle 16.30 con la chiamata ai servizi di emergenza per una proprietà di St Brigids Crescent.

L’arrivo della polizia e l’arresto del proprietario

Le auto della polizia accorse sul logo dell’attacco hanno cinturato la zona, effettuato i rilievi e provveduto a distaccare un equipaggio per l’arresto del proprietario dei cani, un 31enne del luogo. Dal canto suo un portavoce della polizia del Merseyside ha detto ai giornalisti che i cinque bulldog americani, che si trovavano all’interno della proprietà, sono stati consegnati alle autorità e immediatamente soppressi.