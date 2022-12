Donna di 83 anni e marito di 37 anni fanno troppo sesso: i medici dicono stop

Iris Jones, una donna di 83 anni, e il marito Mohamed Ibriham, di 37 anni, hanno ricevuto un brutto avvertimento dai medici: divieto di sesso.

Il motivo? Si lasciano andare troppo spesso alla passione e l’anziana finisce sempre al pronto soccorso.

Iris Jones e Mohamed Ibriham, 83 anni lei e 37 lui, sono una coppia dal 2019. Il primo incontro è avvenuto su Facebook e, poco dopo, si sono incontrati dal vivo. E’ stata la pensionata a prendere un aereo per il Cairo, dove l’uomo viveva, e poco dopo si sono sposati.

Ospiti di This Morning, i due hanno ammesso che li unisce una grande passione. Purtroppo, però, i medici hanno imposto loro di fare meno sesso perché la 83enne finisce spesso in ospedale.

Iris ha dichiarato:

“Il sesso è passato un po’ in secondo piano per ora. Mohamed mi vuole più di quanto io voglia lui, ma ho 83 anni e non sono più in forma come una volta. Ogni tanto ho bisogno di prendermi una pausa. Ho la pelle molto sottile e se la sua pelle sfrega contro la mia mi vengono delle lacerazioni e finisco al pronto soccorso o dai dottori. Francamente i dottori sono stufi di vedermi, sanno esattamente cosa ho combinato! Sono una vera cliente abituale”.