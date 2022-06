La vittima era molto abitudinaria e la padrona di casa si è allarmata: donna folgorata ed uccisa da un fulmine mentre portava a spasso i suoi cani

Dagli Usa arriva la terribile vicenda di un incidente meteo con una donna folgorata ed uccisa da un fulmine mentre porta a spasso i suoi cani. I media locali spiegano che la 52enne Antonia Mendoza Chavez era uscita dalla sua casa di Pico Rivera, nella contea di Los Angeles, come faceva ogni giorno ma che poco dopo un fulmine ha colpito lei e gli animali che stava accompagnando a fare la passeggiata quotidiana.

Donna folgorata ed uccisa da un fulmine

Purtroppo non c’è stato nulla da fare né per Antonia né per i cani, centrati dalla fortissima scarica elettrica che ha fermato i loro cuori. Sul posto sono arrivati immediatamente i paramedici. Ad allertarli alcuni cittadini che avevano assistito a quel tremendo evento in diretta. La stessa padrona di casa di Antonia si era preoccupata nel non vederla tornare.

La testimonianza della padrona di casa

La donna era inquieta perché Antonia era molto metodica ed ogni mattina infatti percorreva un sentiero con i suoi cani.

Ha raccontato ai media: “L’ho chiamata e si è attivata direttamente la segreteria, e da lì, ho avuto la sensazione che fosse lei. Ho controllato i filmati della videosorveglianza domestica, è uscita intorno alle 7:30 e ho visto che era coi suoi due cani. Poi non è più tornata”. Le telecamere di sicurezza dell’abitazione mostrano in effetti la povera Antonia sul vialetto di casa con i cagnolini, quelle sono le sue ultime immagini da viva.

Quella zona della California in questi giorni, è stata colpita da una forte tempesta di fulmini.