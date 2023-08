Donna Imma Polese, star del programma Il Castello delle Cerimonie, potrebbe partecipare al Grande Fratello. Nel corso di un’intervista, ha ammesso che accetterebbe volentieri l’invito di Alfonso Signorini, ma ad una condizione.

Donna Imma Polese al Grande Fratello?

Intervistata da SuperGuidaTv insieme al marito Matteo Giordano, Donna Imma Polese ha parlato di una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello. La star del programma Il Castello delle Cerimonie ha ammesso che entrerebbe volentieri nella Casa più spiata d’Italia, ma solo ad una condizione.

Le parole di Donna Imma Polese

Donna Imma ha dichiarato:

“Se andrei a cucinare nella casa del Grande Fratello? Si certo mi piacerebbe molto andarci. I tempi sono lunghi come si fa?! Quindi andarci qualche giorno sì lo farei, magari per preparare qualcosa per loro ci andrei”.

La Polese accetterebbe di entrare al Grande Fratello come ospite. Gestire Il Castello, programma su Real Time a parte, non è semplice e lei non può allontanarsi per troppo tempo.

Matteo Giordano: prima viene il Castello, poi la tv

Dello stesso parere di Donna Imma è anche il marito Matteo Giordano. L’uomo ha sottolineato che prima di tutto viene il Castello, poi la tv e tutto il resto. Ha dichiarato: