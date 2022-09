L'allarme della figlia e i vicini che sentendo le urla accorrono e danno una mano: donna incinta schiacciata dalla sua auto nel cortile di casa

Arriva dalla provincia di Reggio Emilia la terribile notizia di una donna incinta schiacciata dalla sua auto nel cortile di casa sua a Quattro Castella: la vittima è in condizioni gravi e i medici stanno valutando le conseguenze per i feto.

Tutto è accaduto nella mattinata del 4 settembre, quando la donna, al quarto mese di gravidanza, è rimasta schiacciata dalla propria auto.

Donna incinta schiacciata dalla sua auto

Intorno alle 10.30, nella frazione di Puianello, in via Don Pasquino Borghi, il dramma: l’utilitaria era parcheggiata in un’area comune e si sarebbe messa in moto in pendenza, centrando la vittima. La poveretta avrebbe riportato traumi da schiacciamento ma non tali da metterne a pregiudizio la vita.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con gli appositi martinetti hanno sollevato il veicolo ed estratto la donna per affidarla alle cure del 118 che l’ha trasportata in codice rosso al Santa Maria Nuova. Ma coma avrebbe fatto la donna a finire sotto la vettura? Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio della polizia Polizia stradale. La figlia della signora aveva lanciato l’allarme e i vicini avevano allertato i soccorsi e si erano immediatamente precipitati in aiuto della poveretta.