Donna incinta trovata morta in casa, deceduta anche la bambina

Tragedia in via Vian a Palermo, dove una donna incinta viene trovata morta in casa e con il decesso di lì a poco anche della sua bambina

Tragedia in Sicilia, con una donna incinta che è stata trovata morta in casa a Palermo e con la sua bambina che è deceduta poco dopo. I media locali spiegano infatti che il disperato tentativo di far nascere la piccola è risultato vano ed ora sul dramma indagano i carabinieri della territoriale.

La tragedia si è consumata in pochi minuti, quando a seguito di una segnalazione effettuata dal marito della vittima i soccorritori sono arrivati a razzo in un’abitazione in via Vian ed hanno trovato una donna all’ottavo mese di gravidanza morta.

Donna incinta trovata morta in casa

Il marito della vittima ha spiegato ai sanitari di essere rientrato e di aver visto sua moglie esanime sul pavimento. Purtroppo quando i sanitari del 118 sono arrivati nell’appartamento della coppia hanno tentato di rianimare la futura mamma, ma senza esito alcuno.

Qualcosa però poteva essere fatto e con celerità assoluta: dato che il cuoricino della bimba che la donna aspettava batteva ancora i sanitari hanno deciso il trasporto d’urgenza all’ospedale Buccheri-La Ferla.

Il disperato tentativo per la bambina

In quella sede si è cercato almeno di salvare la bambina che è stata fatta nascere con un taglio cesareo. Il triste esito è affidato alla cronaca dei media locali, che spiegano come le condizioni della piccola siano apparse da subito disperate, tanto che anche la neonata è morta poco dopo.

Sull’episodio indagano iCarabinieri della territoriale dopo la trasmissione del verbale in procura.