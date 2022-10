Donna inghiottita da un pitone lungo 7 metri in Indonesia: trovata dal marito

Indonesia, una donna è stata inghiottita da un pitone di 7 metri: il marito va a prenderla nei campi ma non la trova

Una donna è uscita di casa da sola e non rientra. Il marito esce a cercarla e scopre che la moglie è stata inghiottita da un pitone lungo 7 metri. Il terribile caso è avvenuto in Indonesia dove una donna di 54 anni si è recata da sola in una piantagione vicino casa per raccogliere della gomma.

Il marito è uscito a cercarla ma sul posto ha trovato solamente i suoi sandali, un coltello e un velo. Allarmato e preoccupato ha allertato i soccorsi che hanno avviato una campagna di ricerca. Poi, il tragico ritrovamento: “Abbiamo scoperto che la donna che stavamo cercando era nello stomaco del serpente” ha spiegato un soccorritore.

Donna inghiottita da pitone: la scomparsa, l’allarme e il ritrovamento

Il terribile fatto è accaduto nella provincia di Jambi, sull’isola di Sumatra in Indonesia dove una famiglia aveva denunciato la scomparsa di una donna domenica sera.

Le autorità locali e gli abitanti del villaggio hanno avviato una campagna di ricerca inviando delle squadre nella foresta. Dopo due giorni, i soccorritori si sono imbattuti in un enorme serpente con lo stomaco ingrossato che riposava in una radura.

I soccorritori sono riusciti a catturare il serpente e a squartarlo. Al suo interno sono stati rinvenuti i resti della vittima, successivamente identificata come Jahrah. Secondo i residenti, il serpente avrebbe prima morso la vittima per poi soffocarla avvolgendosi intorno al suo corpo e infine l’avrebbe ingoiata.

Il capo della polizia di Betara Jambi ha riferito che “Inizialmente la vittima era andata a lavorare nella piantagione di gomma domenica mattina. Tuttavia a sera non è tornata a casa. Quindi il marito è andata a prenderla nel luogo indicato ma non è stata trovata”.

Un caso raro ma non unico

Purtroppo quello di Jahrah non è l’unico caso dove un serpente ha inghiottito un umano in Indonesia. Nel 2018, un’altra donna è stata uccisa e inghiottita da un pitone mentre controllava il suo orto nell’isola di Sulawesi.

