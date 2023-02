Donna investita da un tir mentre va in bicicletta: morta a 38 anni

Orrore in pieno centro a Milano, dove una donna è stata investita da un tir mentre andava in bicicletta: è morta a 38 anni.

La vittima è stata travolta nel pomeriggio del primo febbraio dal mezzo pesante alla cui guida c’era un 24enne che ha prestato soccorso immediato, purtroppo invano. La vittima, V.F.D., è stata centrata dal tir in viale Brianza, all’angolo con piazzale Loreto.

Investita da un tir mentre va in bicicletta

Da quanto si è potuto ricostruire in queste ore la donna si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un grosso autoarticolato.

I passanti hanno gridato per l’orrore e dopo l’allarme immediato sul posto sono intervenute un’autoambulanza e un’automedica. Purtroppo però per la 38enne ciclista non c’era più nulla da fare.

La ricostruzione della polizia locale

La Polizia locale ha ricostruito le dinamiche generali della tragedia, dinamiche per cui entrambi i veicoli provenivano da viale Monza, ed erano in piazzale Loreto. Esattamente all’incrocio con viale Brianza il tir ha girato a destra in immissione mentre la donna con ogni probabilità stava procedendo dritta.

Il mezzo a due ruote è stato per pochi secondi in un angolo cieco e quei secondi sono bastati per far si che il camion travolgesse bici e conducente, uccidendo quest’ultima.