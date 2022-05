Donna investita dall’amica con cui aveva litigato: è in prognosi riservata

Investita dall'amica dopo una lite, una donna ha riportato diverse fratture ed è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Una donna di 35 anni si trova ricoverata in prognosi riservata dopo che l’amica con cui aveva appena litigato è salita in macchina e l’ha investita. Quest’ultima è stata arrestata dai militari del nucleo Radiomobile con l’accusa di tentato omicidio.

Donna investita dall’amica

I fatti si sono verificati in via Manfredonia, al Quarticciolo, nella mattinata di domenica 15 maggio 2022. Secondo quanto ricostruito, le due donne si stavano scambiando urla, ceffoni e spintoni dopo aver litigato. Ad un certo punto una della due è salita a bordo della sua Fiat sbattendo la portiera e fingendo di volersene andare, ma poi ha puntato dritto contro la rivale e l’ha investita facendola cadere a terra.

Qualcuno che ha assistito alla scena ha chiamato il 112 e in breve tempo sono giunti sul posto sia i Carabinieri del Radiomobile, che si trovavano in zona per il controllo del territorio, sia gli operatori sanitari che hanno soccorso e trasferito la donna in ospedale. Attualmente si trova ancora ricoverata in prognosi riservata con diverse fratture.

Donna investita dall’amica: indagini in corso

L’amica, che ha tentato una fuga rocambolesca finita contro un muretto, è stata bloccata dai militari e arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire il movente della lite, che pare essere legato alla gelosia.