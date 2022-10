Indagine della Asl sulla donna morta durante il parto cesareo all'ospedale di Sassari: la sua sarebbe stata una "gravidanza complessa e a rischio"

Dramma in Sardegna, dove una donna di 25 anni è morta durante il parto cesareo all’ospedale di Sassari: la ragazza sarebbe spirata nel corso della notte fra il 10 e l’11 ottobre nel corso del parto nella Clinica di ostetricia e ginecologia della Aou di Sassari.

La giovane era originaria di Padru e come spiegano i media era al suo terzo parto.

Donna morta durante il parto cesareo

Secondo quanto riportato dai quotidiani isolani la giovane donna era stata sottoposta ad un parto cesareo ma ad un certo punto e per cause su cui bisognerà fare chiarezza le sua condizioni sono precipitate fino all’esito estremo ed al decesso. Le informazioni non confermate dei media parlano di una “gravidanza complessa e “a rischio””.

Bambino nato prematuro, ma sta bene

E il bambino? Per fortuna starebbe bene, anche se nato prematuro, al sesto mese. Sulla vicenda l’Azienda ospedaliera universitaria ha aperto un’inchiesta interna sulla scorta della quale verificare se si sia trattata di una tragica e ineluttabile fatalità innescata da una situazione medica complessa oppure se siano ravvisabili gli estremi per ipotizzare imperizia terapeutica da parte del personale impegnato nel parto finito in tragedia. Al momento non si hanno notizie circa eventuali denunce penali dei familiari della 25enne deceduta.