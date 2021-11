Donna morta in casa a Enna: coltello e batticarne trovati accanto al corpo

Stando a quanto avrebbe raccontato un familiare della vittima, la donna si sarebbe tolta la vita. Tuttavia, l'ipotesi non convince gli inquirenti.

Una donna di 69 anni è stata trovata morta in casa ad Aidone, in provincia di Enna. Un familiare della vittima parla di suicidio, ma l’ipotesi non sembra convincere gli inquirenti. I militari, infatti, continuano a indagare sul caso e temono si sia trattato di un omicidio.

Donna morta in casa a Enna

Non si fermano le indagini su quanto accaduto ad Aidone nella mattinata di martedì 16 novembre 2021. La 69enne è stata trovata morta in casa dopo che un suo familiare ha lanciato l’allarme. Ha chiamato i carabinieri, spiegando che la donna si sarebbe suicidata. Una volta entrati nella casa della vittima, i militari hanno trovato il cadavere della donna in una pozza di sangue.

L’ipotesi di suicidio sembra poco credibile: la 69enne, infatti, aveva la testa fracassata. Inoltre, poco lontano dal corpo ormai senza vita, sono stati trovati un batticarne e un coltello.

A escludere l’ipotesi di suicidio è stato anche il medico legale, che ha già effettuato un primo esame sul corpo della donna.

Donna morta in casa a Enna: testa fracassata e lesioni sul corpo

La vittima è stata trovata in condizioni terribili.

La donna, infatti, aveva la testa fracassata.

Sul corpo della 69enne sono state riscontrate anche numerose lesioni, segno di una possibile colluttazione o di una violenta aggressione.

Donna morta in casa a Enna, le indagini

A condurre le indagini sono i Carabinieri della stazione di Aidone insieme al reparto operativo del comando provinciale di Enna. I militari stanno indagando per omicidio. I familiari sono già stati ascoltati e si cercano eventuali testimoni.

Dalle prime informazioni, è emerso che la donna viveva solo con una delle sue due figlie.

Oltre ai Carabinieri, sul posto è giunto il magistrato di turno della procura di Enna, il sostituto procuratore Domenico Cattano.