Donna morta soffocata in casa mentre faceva colazione: arrestato il marito

Valeria Baldini, donna di 77 anni originaria di Senigallia è stata soffocata ed uccisa dal marito Marino Giuliani (77), mentre faceva colazione a casa propria. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

L’omicidio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 21 ottobre, attorno alle ore 8. Mentre Valeria Baldini stava facendo colazione, sarebbe stata aggredita dal marito, il 79enne Marino Giuliani, che l’avrebbe soffocata fino ad ucciderla. Il fatto è avvenuto nella casa della coppia in Strada della Foresta, frazione Filetto di Senigallia (Ancona). Nella villetta, in quel momento, c’era anche il figlio 50enne dei due, che però, secondo quanto traspare dalle prime ricostruzioni si trovava al piano di sopra e quindi sarebbe del tutto estraneo ai fatti.

L’arresto di Marino Giuliani: l’accusa di omicidio preterintezionale

L’uomo è stato ascoltato in caserma dal pm di Ancona Rosario Lioniello. Da quanto traspare sembrerebbe che Marino, che accudiva ogni giorno la moglie malata, abbia provato a tenerle la bocca chiusa per impedirle di gridare. Il 79enne, quindi, avrebbe ucciso per errore la moglie: da qui nasce l’accusa per omicidio preterintezionale.