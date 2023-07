Tragedia a Stella, nel savonese, dove una donna è stata arrestata dai carabinieri dopo che lei stessa ha effettuato una chiamata in centrale per autodenunciarsi. La 60enne aveva legato l’anziana madre al letto, ma questa è morta dopo aver provato a liberarsi.

Savona, donna muore legata al letto: la chiamata della figlia ai carabinieri

“Venite subito, mia madre è morta è colpa mia… è colpa mia!” – sono le parole che la 60enne ha rivolto ai carabinieri dopo aver chiamato in centrale per autodenunciare quanto fatto alla madre. Gli agenti si sono recati nella casa sperduta di mamma e figlia e hanno subito costatato che le due vivevano in condizioni di puro degrato. La 60enne ha spiegato ai carabinieri che ogni notte legava la pensionata debilitata al letto e, per evitare che questa potesse uscire dalla stanza, sbarrava la porta con una spranga di ferro. L’anziana, però, forse nel tentativo di liberarsi, ha avuto un malore ed è andata in arresto cardiaco.

Il tentativo di rianimazione e l’arresto

La figlia è entrata velocemente nella stanza e ha tagliato con un coltello le corde che tenevano legate le mani della madre per poi provare un massaggio cardiaco. Tutti i tentativi di rianimazione, però, sono stati vani: l’anziana è morta poco dopo. I carabinieri non hanno potuto fare altro se non arrestare la 60enne per sequestro di persona e maltrattamenti aggravati.