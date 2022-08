Donna muore per la puntura di un calabrone, i soccorsi sono arrivati troppo tardi

A Roccagorga, in provincia di Latina, una donna di 66 anni muore per la puntura di un calabrone. Si era rotta l'ambulanza.

Una donna di 66 anni, lo scorso 21 agosto, è morta dopo la puntura di un calabrone. La vicenda accadeva a Roccagorga, in provincia di Latina. L’ambulanza del 118 sarebbe giunta dopo 40 minuti dalla chiamata. Sembra che il ritardo sia stato causato da un guasto del mezzo attivato dalla centrale operativa del servizio regionale di emergenza sanitaria.

Donna muore per la puntura di un calabrone: il caso

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, era poco dopo l’ora di cena quando la donna è stata vittima del drammatico incidente. Non è chiaro come l’insetto, una Vespa crabro, sia entrato in contatto con lei, probabilmente avendo accesso dalla finestra lasciata aperta. Poco dopo, il calabrone l’ha punta.

Colta da un’improvvisa e grave reazione allergica, la donna ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono poi precipitate fino a quando non è morta per arresto respiratorio e circolatorio.

La famiglia ha dato l’allarme, dopo i primi tentativi di soccorso. Il 118 è giunto sul posto dopo 40 minuti.

Il ritardo dei soccorritori del 118

In ogni caso, anche i soccorsi tempestivi non avrebbero potuto salvare la donna. Ciononostante, è emerso che l’ambulanza sia arrivata sul luogo in ritardo. L’allarme al 118 è partito intorno alle 22.30.

L’ambulanza, partita da Sezze, avrebbe poi avuto un problema alla batteria. La centrale operativa ha poi attivato un altro mezzo, fermo però a Sonnino, alle 22.52. La prima ambulanza è arrivata solo alle 23.06 e la seconda, invece, dopo due minuti. I soccorritori avrebbero praticato subito il massaggio cardiaco alla donna.

Il decesso è avvenuto probabilmente per schock anafilattico: la puntura avrebbe ucciso la vittima nel giro di pochi minuti, a causa della violenta reazione allergica che ha subito il suo organismo.

Sulla vicenda, hanno indagato le forze dell’ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.