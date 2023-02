La donna sale sull’auto in travaglio e partorisce in taxi.

«Tremo ancora dall’emozione» il commento della tassista.

Torino. Donna partorisce in taxi

Domenica 19 febbraio Ivana Barison, tassista di Torino, ha trasportato due passeggeri davvero speciali: una futura mamma e la sua bimba che aveva fretta di nascere.

All’arrivo della tassista la donna stava aspettando il mezzo insieme al marito e alle tre figlie piccole, ma il taxi non era adibito al trasporto di 5 passeggeri e così è salita solo la donna.

La corsa all’ospedale più vicino

Ivana ha fatto più in fretta che ha potuto per arrivare all’ospedale Sant’Anna a Torino. Tuttavia già dopo pochi metri la donna ha iniziato ad avere le contrazioni e quindi la tassista ha cambiato destinazione dirigendosi verso l’ospedale più vicino, il Maria Vittoria.

La tassista ha cercato di mettere a suo agio la donna invitandola a fare dei respiri profondi.

Quando le due sono arrivate al nosocomio il parto era terminato e fortunatamente è andato tutto per il meglio.

La 57enne ha detto di aver fatto il più rapidamente possibile per arrivare in ospedale senza mettere a rischio la vita della donna e della bimba. Quando è arrivata al Maria Vittoria ha suonato il clacson per attirare medici e infermieri e chiedere il loro intervento.

Un’esperienza indimenticabile

La piccola Aalina è nata alle 12:30 della scorsa domenica con un parto davvero insolito. All’arrivo della neo mamma in ospedale gli infermieri sono saliti sul taxi per assistere la donna.

La tassista, ancora incredula per quanto accaduto ha spiegato che all’età di 57 anni, con 13 anni di esperienza lavorativa come tassista non le era mai successo qualcosa di simile. La donna era così emozionata che le tremavano le gambe. I medici hanno prestato assistenza anche a lei per evitare che avesse uno svenimento.

Ivana ha raccontato di essere felice per aver aiutato una donna a partorire. Ciò che è certo è che la 57enne non dimenticherà mai questa esperienza che l’ha riempita di gioia.

