Donna ridotta in schiavitù: tenuta prigioniera, denutrita e con un collare elettrico al collo

Usa, donna ridotta in schiavitù: è stata trovata con un collare elettrico al collo.

Una donna era stata ridotta in schiavitù e tenuta prigioniera all’interno di un’abitazione. È stata trovata denutrita e con un collare elettrico al collo. Il suo aguzzino sarebbe un uomo di nome Timothy Haslett (39 anni) padre di famiglia.

La poverina è riuscita a chiedere aiuto ai vicini di casa del 39enne, che hanno chiamato la polizia. Haslett avrebbe utilizzato la donna come un vero e proprio “giocattolo sessuale”. È accaduto in Missouri (Usa). Timothy Haslett è stato tratto in arresto e dovrà rispondere alle accuse di rapimento e stupro di primo grado.

Donna ridotta in schiavitù: l’intervento della polizia

Sono stati i vicini di casa di Timothy Haslett a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine dopo che la vittima era riuscita a chiedere aiuto.

Gli agenti hanno ricevuto una segnalazione di una donna in stato di schiavitù. Quando hanno fatto irruzione nella casa del 39enne hanno trovato la presunta vittima di Haslett gravemente denutrita.

Le violenze

Al momento non è stata resa nota l’identità della donna. Da quel che è stato reso noto, la signora sarebbe rimasta chiusa all’interno di uno scantinato. Al collo aveva un collare che le dava scosse elettriche. Sarebbe stata frustrata e abusata dal suo aguzzino.

La poverina era divenuta una schiava sessuale, spogliata di ogni dignità.