Donna ritrovata nei boschi dopo 6 giorni: si era dispersa durante una bufera di neve

Una donna californiana è riuscita a sopravvivere per sei giorni mentre era intrappolata nella neve. Tutto è iniziato quando Sheena Gullett, 52 anni, e l’amica Justin Lonich, di 48 anni, sono rimaste bloccate nella neve mentre cercavano di guidare dall’autostrada 44 a Little Valley sulle strade sterrate durante una tempesta di neve. Dopo aver percorso diverse miglia, il loro veicolo è rimasto bloccato. Lonich e Gullett hanno trascorso la notte in auto e il mattino dopo hanno cercato di proseguire, ma la batteria era scarica per cui sono andate avanti a piedi, cercando di raggiungere l’autostrada.

Ad un certo punto le suole degli stivali di Sheena Gullett si sono staccate ed è rimasta indietro, mentre Lonich ha continuato a camminare. Quando è tornata indietro non è riuscita a trovarla. Ha trascorso due notti in strada, la prima accendendo un fuoco in un campo e la seconda cercando riparo nei boschi, poi è riuscita a raggiungere l’autostrada e ad arrivare a Susanville in autostop, dove ha informato lo sceriffo.

Come è sopravvissuta

I funzionari dello sceriffo hanno dichiarato che è stato difficile restringere l’area di ricerca. Hanno perquisito la zona per giorni senza successo, ma mercoledì 20 aprile, quando Lonich ha accompagnato il vice sceriffo in perlustrazione, hanno ritrovato l’auto. La donna era chiusa dentro e vi era rimasta per sei giorni. Quando li ha visti è subito uscita. Era emotivamente provata ma in buone condizioni. “Durante i sei giorni in cui Sheena è rimasta bloccata, ha razionato una confezione da sei di yogurt, mangiandone uno al giorno. Non aveva acqua e ha mangiato la neve” hanno spiegato i funzionari.