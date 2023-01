Donna scomparsa a Mantova: ex fidanzato accusato di omicidio

Per il caso di Yana Malayko, la donna scomparsa a Mantova l’ex fidanzato è accusato di omicidio ed è sotto custodia cautelare ma Dumitru Staran sceglie di non rispondere ai giudici che ipotizzano un suo ruolo nella presunta morte della ragazza ucraina di 23 anni.

Da quanto si apprende infatti l’uomo ritenuto responsabile del suo omicidio e dell’occultamento del cadavere si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Scomparsa a Mantova, accusato l’ex Dumitru

Di Yana ormai non si hanno tracce dallo scorso 20 gennaio: la giovane era sparita nel nulla da Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L’indagato, un 33enne di origini moldave, è stato arrestato lo scorso 21 gennaio dai carabinieri di Mantova.

Dumitru era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di Castiglione delle Stiviere mentre usciva di casa portando “un grosso sacco nero di quelli che si usano per l’immondizia”.

Le immagini con l’uomo che porta un sacco

Le immagini erano state visionate a fondo e in esse si vedrebbe il 33enne caricare il sacco nel bagagliaio della propria auto, sparendo poco dopo. Dumitru era stato fermato dai carabinieri e condotto nel carcere di Mantova.

In quella sede ed in queste ore l’uomo è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia ma ha scelto di non parlare con il Gip.