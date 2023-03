Home > Askanews > Donna segregata a Macomer, arrestato il compagno Donna segregata a Macomer, arrestato il compagno

Roma, 9 mar. (askanews) – A Macomer in Sardegna un uomo è stato arrestato per sequestro di persona; teneva segregata in casa la convivente. La polizia intervenuta nella zona rurale su segnalazione dei Servizi Sociali, ha trovato gli infissi chiusi col fil di ferro, le maniglie staccate. All’interno la donna in chiaro stato di agitazione con i segni dei maltrattamenti. E’ stata assistita da una psicologa e portata in una casa protetta.

