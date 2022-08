Un'improvvisa ischemia la colpisce mentre guida ed una donna si schianta prima contro un'auto e poi su un albero a Genzano dopo un malore al volante

Brutto incidente in provincia di Roma, dove una donna si schianta contro un albero dopo un malore al volante: la vittima, che mentre era alla guida aveva avuto un attacco ischemico e che è stata estratta dai team del 115, si trova ricoverata al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani ed è una 70enne ferita a Genzano nel pomeriggio di lunedì.

Il Messaggero spiega che la donna con la sua auto ha prima centrato un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze e poi un albero.

Malore al volante, si schianta addosso ad un albero

Vicino alla fontanella di via Silvestri, nella zona della Crocesanta, sono immediatamente arrivati i soccorritori: Ares 118, vigili del fuoco e Polizia municipale E sempre i media spiegano che soltanto per un caso l’auto fuori controllo non ha centrato pedoni, dato che quella Citroen C3 aveva invaso il marciapiede.

Pedoni evitati solo per un caso

Danni rilevanti anche per una Fiat Punto parcheggiata nei pressi del luogo del sinistro. Una testimone ha raccontato: “Abbiamo visto la macchina della sfortunata signora perdere il controllo e finire prima fuori strada a destra, in direzione Lanuvio, colpendo la Fiat Punto parcheggiata per poi finire fuori controllo dalla parte opposta centrando in pieno l’albero all’incrocio con via Veneto”.