Donna sposa il suo piumone, la notizia sta facendo il giro del mondo e riguarda un’artista inglese che ha deciso di rendere ufficiale la relazione “più intima e affidabile” che abbia mai avuto.

Donna sposa il suo piumone, la decisione dell’artista inglese: “È la mia relazione più seria”

La singolare vicenda arriva dal Regno Unito. La protagonista della vicenda è l’artista inglese Pascale Sellick, 49 anni, che ha annunciato in via ufficiale di aver deciso di sposare il suo piumone, sconvolgendo i media nazionali e internazionali.

In seguito alla diffusione della notizia, l’opinione pubblica si è spaccata a metà. Da una parte, infatti, ci sono quelli che hanno bollato il futuro matrimonio come un’eccentrica trovata mentre altri si sono detti convinti che l’artista abbia soltanto escogitato un modo per attirare l’attenzione su di sé e sulle sue opere.

Sulla questione, è intervenuta la diretta interessata che ha dichiarato: “Questa è la relazione più intima e affidabile che io abbia mai vissuto. Siamo onesti, non c’è più niente di confortante di saltare dentro al letto e avvolgersi nelle coperte – e ha aggiunto –. È il rapporto più importante della vita, lui è sempre lì”.

I dettagli del matrimonio

Sellick ha comunicato che terrà una cerimonia nuziale in piena regola ed estremamente sontuosa per dimostrare l’amore che prova per il piumone.

Il matrimonio verrà celebrato il prossimo 10 febbraio, alle ore 14:00, al Rougemont Gardens di Exeter nel Devon. La festa di nozze, invece, si terrà alla Glorious Art House di Flore Street.

Il matrimonio, che sta lasciando tutti a bocca aperta, sarà officiato da un altro artista e non avrà alcun tipo di riferimento religioso. Gli invitati, intanto, sono stati pregati di presentarsi all’evento indossando vestaglie, pigiami e pantofole.

Ammesso, poi, anche l’ingresso a peluche e borse dell’acqua calda. Vige il mistero sull’abito della sposa ma è lecito aspettarsi che l’artista indosserà qualcosa a tema.

La cerimonia è stata organizzata in qualità di wedding planner da Anna FitzGerald di WooHoo Art Events.