Donna taglia le gomme all’auto dei vigili per vendicarsi di tre multe

Una giovane donna, madre, per vendicarsi di tre multe ricevute ha deciso di tagliare per altrettante volte le gomme dell’auto di servizio della polizia locale di Camporosso, in provincia di Imperia. Il suo gesto di vendetta l’ha portata ad essere denunciata per danneggiamento ed interruzione del pubblico servizio.

Donna taglia le gomme all’auto dei vigili: interruzione di pubblico servizio

La decisione della giovane mamma di vendicarsi dei vigili deriva dal fatto che aveva ricevuto tre multe.

La denuncia per interruzione del pubblico servizio è nata dal fatto che, lo scorso 24 settembre, la pattuglia non è riuscita a raggiungere il luogo di un incidente per l’improvviso abbassamento di pressione di due ruote, che ha costretto gli agenti a doversi fermare e richiedere assistenza stradale. Questo è accaduto perché la donna aveva tagliato i pneumatici. Gli agenti hanno pensato si trattasse di un fatto accidentale, ma l’episodio si è ripetuto e hanno capito che la responsabilità era di terzi.

Donna taglia le gomme all’auto dei vigili: voleva un trattamento di favore

Gli agenti hanno installato una telecamera mobile vicino al parcheggio dell’auto di ordinanza e hanno scoperto la giovane donna nel momento in cui stava mettendo in atto la sua vendetta. Alla base del danneggiamento c’è la richiesta della donna di avere un trattamento di favore per la sosta a disco orario. Voleva parcheggiare a proprio piacimento, senza rispettare il regolamento, ma aveva ottenuto già tre multe.