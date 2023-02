Donna travolta da un furgone a Portogruaro: è la moglie del comandante dei Carabinieri

Donna travolta da un furgone a Portogruaro: è la moglie del comandante dei C...

Ad investirla un furgone guidato da un 72enne residente a Concordia Sagittaria: donna travolta da un furgone a Portogruaro, non è grave

A Portogruaro una donna è stata travolta da un furgone, è la moglie del comandante dei Carabinieri.

Da quanto si apprende il marito della vittima 53enne è il responsabile del comando stazione dell’Arma a Motta di Livenza Giuseppe Gemma. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata del 7 febbraio e la donna, dopo qualche preoccupazione iniziale, non sarebbe più in pericolo di vita, ma resta ricoverata in osservazione.

La vittima è stata investita nei presso dell’ospedale e secondo la Polizia locale era in transito a piedi lungo via Zappetti, quando è sopraggiunto un autocarro Renault Kangoo.

Alla guida del mezzo un 72enne di Concordia Sagittaria che si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi. I media spiegano che sul posto sono intervenuti un medico e gli operatori sanitari del vicino Pronto soccorso.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Una nota informa poi che la Polizia locale ha “eseguito i rilievi di legge e ascoltato alcuni testimoni, oltre all’autista della Renault”. La donna ha riportato politraumi ed il comandante della stazione carabinieri di Motta di Livenza “è stato subito informato e si è precipitato a Portogruaro”.

I media spiegano che il Gemma è al comando di Motta di Livenza dal gennaio del 2015.