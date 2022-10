Donna travolta e uccisa da un treno sulla linea Venezia-Trieste: traffico in tilt

Donna travolta e uccisa da un treno sulla Venezia-Trieste: traffico in tilt e ritardi che dalle prime ore del mattino hanno toccato anche 240 minuti

Una donna è stata travolta e uccisa stamane da un treno sulla linea Venezia-Trieste: traffico in tilt. La tragedia si è consumata tra le stazioni di Latisana in provincia di Udine e Portogruaro ed ha innescato una serie di ritardi a catena dopo che una donna è incappata in una sorte orribile lungo i binari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sulle cause del terribile incidente sono in corso accertamenti da parte della Polfer ma i media hanno dato anche menzione dei “disagi su tutta la linea ferroviaria, con ritardi sulle partenze e modifiche ai treni locali regionali e nazionali”. Ovviamente tutto è stato legato alla decisione procedurale del magistrato di interrompere la circolazione dei convogli per consentire i rilievi del caso di polizia giudiziaria. Fanpage spiega che “polizia ferroviaria e autorità competenti hanno dovuto svolgere i necessari accertamenti per ricostruire la tragedia imponendo lo stop ai treni”.

Dopo circa tre ore e mezzo, intorno alle 10.30 del mattino di oggi, 26 ottobre, la circolazione è ripresa parzialmente ed in questi minuti si sta avviando ad una quasi totale normalità.

I media informano, mutuando le informazioni dai portali ufficiali, che “Trenitalia ha provveduto alla riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e attivato il servizio sostitutivo con autobus ma sono diversi i treni coinvolti. Rete ferroviaria italiana segnala che è attivata circolazione su un solo binario con rallentamenti e ritardi fino a 240 minuti”.