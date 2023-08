Chi era Galina Banea, la donna trovata morta in spiaggia a Porto Sant’Elpidio, e come è morta la donna? Disposta l’autopsia.

Risponde al nome di Galina Banea la donna trovata morta e seminuda in spiaggia a Porto Sant’Elpidio: il riconoscimento della vittima è stato reso possibile grazie a un piercing e ad alcuni documenti.

Donna trovata a Porto Sant’Elpidio, chi era Galina Banea e come è morta

È stata identificata la donna trovata morta e seminuda sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, località balneare in provincia id Fermo, nelle Marche. Si chiamava Galina Banea, aveva 33 anni ed era originaria della Modavia.

Il cadavere della donna è stato rinvenuto da due passanti che passeggiavano sulla battigia nella mattinata di lunedì 28 agosto. Il corpo della 33enne era riverso supino a pelo d’acqua con i pugni chiusi e le braccia contratte.

Dato che la donna non aveva documenti, il riconoscimento è avvenuto grazie ai suoi tatuaggi e a un piercing. Stando a quanto riferito dalle autorità, Banea era in Italia da un paio di mesi con un visto turistico.

Autopsia, ipotesi della morte e indagati

Al momento, gli investigatori stanno indagando per determinare cause della morte della donna – non si esclude l’ipotesi del malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti – ed eventualmente il movente, non caso in cui fosse stata uccisa. Non si esclude, infatti, che il decesso della 33enne possa essere stato l’esito di un approccio finito male. Ad avvalorare questa tesi, ci sarebbe il fatto che la vittima è stata trovata soltanto con maglietta e reggiseno addosso. Non aveva, invece, né i pantaloni né gli slip.

Per chiarire le cause della morte di Banea, si attendono gli esiti dell’autopsia. Da una verifica preliminare, tuttavia, sembra che sul corpo della giovane donna non fossero presenti segni evidenti di violenza né elementi che possano far credere che fosse incline alla tossico dipendenza. L’esame autoptico, secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico, verrà eseguito venerdì 1° settembre.

Intanto, è stato riferito che due uomini – rispettivamente un 45enne del luogo e un 40enne straniero – sono indagati per la morte di Galina che aveva conosciuto entrambi poco dopo essere arrivata a Porto Sant’Elpidio. Pare che i due abbiano ospitato la vittima in un appartamento a sud della località.