Donna trovata morta in casa a Pavia, uomo ferito a coltellate: si indaga per omicidio

Una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato ferito a coltellate in provincia di Pavia: si indaga per omicidio.

Ennesimo episodio di violenza, stavolta in provincia di Pavia, dove una donna è stata trovata morta nella sua abitazione mentre un uomo è stato ferito a coltellate. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ipotesi di omicidio a Pavia: donna morta in casa, uomo ferito a coltellate

La tragedia si è consumata ne pomeriggio di mercoledì 19 aprile nel comune di Scaldasole, in provincia di Pavia. Al momento, non sono ancora state svelate le circostanze in cui ha avuto origine la drammatica vicenda.

Allo stesso modo, sono ancora avvolte nel mistero le identità dei due soggetti coinvolti nell’accaduto. Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, tuttavia, pare che sia la vittima che l’uomo ferito siano di origini albanesi.

Indagini in corso

Il cadavere della donna è stato scoperto poco prima delle ore 17:00 all’interno dell’abitazione. All’esterno della casa, invece, è stato individuato l’uomo ferito a pugnalate. Quest’ultimo è stato identificato come un parente della vittima. Per quanto riguarda la signora deceduta, proprio come il parente, sarebbe stata accoltellata a morte.

I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pavia, insieme ai colleghi della compagnia di Voghera, stanno indagando su quanto avvenuto nel comune di Scaldasole. L’ipotesi più plausibile, secondo le autorità, è quella dell’omicidio. Ancora oscuro il movente mentre si tenta di risalire al responsabile dell’atroce gesto.