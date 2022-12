Donna trovata morta in un canale: si indaga per omicidio

Si è opposta con fermezza all'archiviazione del caso a madre della donna di 35 anni trovata morta in un canale: adesso si indaga per omicidio

Mistero su una donna trovata morta in un canale: si indaga per omicidio, Polina Kochelenko fu rinvenuta senza vita in una roggia a San Giorgio Lomellina nel 2021 e la 35enne criminologa e addestratrice di cani potrebbe essere stata uccisa.

Il caso era stato “cassato” come incidente per annegamento ma le ultime indagini dicono altro. Polina potrebbe non essere morta mentre cercava di salvare uno dei suoi cani. La madre della 35enne, Alla Kochelenko, alla tesi dell’annegamento non ci aveva mai creduto.

E un ulteriore sopralluogo da parte degli inquirenti pare darle ragione, almeno in iptesi. Polina scomparve la sera del 16 aprile del 2021: la donna aveva 35 anni, era nata a Mosca ed era laureata in criminologia.

Da dicembre 2020 viveva a Valeggio. Dopo il malore in acqua mentre passeggiava con dei cani in affido la Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma qualcosa non quadrava.

La madre e il no formale all’archiviazione

Sua madre è assistita dall’avvocata Tiziana Barrella e si è sempre opposta all’archiviazione. E da quanto si apprende da Fanpage “solo poche settimane fa si è svolto nei pressi della roggia in cui è stata trovata Polina Kochelenko un sopralluogo con i vigili del fuoco”.

Ha chiosato l’avvocatessa Barrella: “La Procura con il sostituto procuratore Alberto Palermo è attivissima, siamo fortunati perché gli inquirenti stanno lavorando in questa direzione. Siamo speranzosi che questa storia non si chiuda qui”.