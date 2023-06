Una donna è stata uccisa dalla sua vicina di casa in Florida. Secondo la sua assassina, i quattro figli facevano troppo rumore. Sarebbe questo l’assurdo motivo per cui avrebbe ucciso la donna.

Florida, donna uccisa dalla vicina: i figli “facevano chiasso”

Una donna afroamericana di 35 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dalla sua vicina di casa. L’assurda motivazione è che i suoi quattro figli facevano troppo rumore. Il fatto è accaduto a Marion County, in Florida, e i fatti, come riportato dalla Cnn, risalgono allo scorso venerdì. La vicina di casa si lamentava del “chiasso” che i bambini facevano giocando nel giardino della loro casa. Inizialmente si è scagliata contro i ragazzini, lanciando dei pattini contro uno di loro. A quel punto un altro figlio è entrato in casa a chiamare la madre, Aj Owens. La donna è subito andata a casa della vicina per chiarire la questione, ma lei ha risposto sparandole.

Donna uccisa dalla vicina: non ci sono stati arresti

Per il momento non sono ancora state chiarite le dinamiche di quanto accaduto e non è neanche stato effettuato un arresto. La famiglia della vittima chiede giustizia e uno degli avvocati, il noto attivista Ben Crump, ha fatto sapere che in passato la vicina, una donna bianca, aveva spesso insultato madre e figli con offese razziste. “Non le ha aperto e le ha sparato attraverso la porta” ha dichiarato la madre della vittima, Pamela Dias. “Chiedo giustizia per mia figlia” ha aggiunto.