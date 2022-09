La lama avrebbe dovuto ucciderla di nuovo se si fosse risvegliata, donna vampiro sepolta con una falce attorno al collo: il ritrovamento in Polonia

Per gli amanti delle leggende horror ecco una donna vampiro sepolta con una falce attorno al collo il cui ritrovamento è avvenuto in Polonia. La tomba è stata rinvenuta nel paese di Pień durante i lavori in un cimitero del XVII secolo ed ha un “retroscena” macabro.

Quelli ritrovati infatti sono i resti scheletrici di una donna ritenuta al suo tempo essere una “vampira”. E per questo motivo lo scheletro presentava una falce sul collo per impedirle di risorgere dal regno dei morti. Lo scavo che è sfociato poi nel ritrovamento è stato condotto dal professor Dariusz Poliński dell’Università Nicholas Copernicus di Toruń, in Polonia.

La donna vampiro con la falce sul collo

I resti della “vampira” avevano un copricapo di seta e la bocca della donna presentava un canino sporgente, praticamente la sua condanna nei secoli bui.

A dare menzione del ritrovamento il media britannico Daily Mail. E proprio il professor Poliński ha spiegato: “La falce non è stata distesa ma è stata posizionata sul collo in modo tale che se il defunto avesse cercato di alzarsi la testa sarebbe stata tagliata o ferita”. Ovviamente c’è una spiegazione che affonda però le sue radici nelle superstizioni del medio evo. Nell’XI secolo i cittadini dell’Europa orientale che temevano i vampiri praticavano rituali che impedissero, nelle intenzioni, il risveglio dei loro morti.

I rituali per impedire ai morti di “svegliarsi”

E come spiega Leggo queste usanze di sepoltura divennero comuni in tutta la Polonia “in risposta a quella che viene ricordata come un’epidemia di vampiri“. Poliński ha dato anche un’altra spiegazione: “Altri modi per proteggersi dal ritorno dei morti includono tagliare la testa o le gambe, posizionare il defunto a faccia in giù per mordere il terreno, bruciarlo e fracassargli il cranio con una pietra”.