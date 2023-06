Donnalisi, Antonella Fiordelisi si sfoga in diretta: "Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata"

Alla fine della settima edizione del Gf Vip, avevamo lasciato Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria innamoratissimi, pur con qualche alto e basso. Ora nella coppia ci sarebbe aria di crisi nera: la schermitrice si è lasciata andare ad uno sfogo durante una diretta su Instagram: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente”, ha dichiarato.

Gf Vip, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è crisi? Lei si sfoga

Lo scorso 21 giugno Edoardo Donnamaria era salito sul prestigioso palco del Napoli Pizza Village di RTL 102.5. In questa occasione l’ex gieffino ha presentato il suo singolo “Il cielo stanotte”, brano che, nemmeno a dirlo ha dedicato alla sua fidanzata Antonella che era presente tra il pubblico. La compagna ha poi filmato l’esibizione che è stata postata sui social. Da qui il lungo sfogo: “…farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, mi faccio trattare così, anche no. Vi chiedo di rispettare questo momento. Di non scrivermi perché tutto è partito da lui ok?. Ve lo chiedo per favore perché non sto bene ok? E io quando tengo a una persona dò tutto. E sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL poi in realtà trattarmi di m***a, anche meno”.

“Voleva farmi impazzire”

Non ultimo Antonella ha rimarcato di aver dato tutta sé stessa in questa relazione: “Io ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta male perché vuole questo. Vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Detto questo, per favore non fatemi più domande per quanto riguarda Edoardo perché io non posso più stare male così”, ha concluso.