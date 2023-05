Juventus, trattativa in corso per l'acquisto di Donnarumma e Verratti? Ecco i...

Juventus, trattativa in corso per l'acquisto di Donnarumma e Verratti? Ecco i...

I tifosi bianconeri della città di Torino iniziano già a sognare Donnarumma e Verratti alla Juventus. Le voci non sono ancora ufficiali ma la fonte che ha riportato questa notizia è un giornalista sportivo molto affidabile.

Juventus, trattativa in corso per l’acquisto di Donnarumma e Verratti? Ecco i dettagli

Il giornalista Maurizio Pistocchi accende le speranze dei tifosi juventini grazie ad un suo tweet in cui ha affermato quasi con certezza che Donnarumma e Verratti, entrambi al Paris Saint Germain (PSG), sarebbero in trattativa con la società torinese.

Queste sono state le parole del giornalista sportivo:

“Come ho anticipato due settimane fa a Playerwinlive Verratti e Donnarumma (stesso agente, Pimenta) sono in trattative con la Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana“.

Al momento nessuno ha ancora confermato o smentito la bomba di calciomercato lanciata da Pistocchi, ma per avere l’ufficialità della notizia bisognerà attendere le dichiarazioni della Juventus o dell’agente dei due calciatori.

Tra incertezze e calciomercato

La Juventus sta attraversando un periodo difficile ed incerto, sia per alcuni risultati sul campo che per le decisioni dei tribunali sportivi. Questo però non significa che non debba già concentrarsi sul prossimo campionato. Marco Verratti porterebbe qualità ed esperienza al centrocampo bianconero, che spesso è stato oggetto di critiche.

Il ruolo di Gianluigi Donnarumma, portiere titolare in Nazionale, non è ancora chiaro in quanto la Juventus dispone già di due validi estremi difensori: Szczęsny e Perin.