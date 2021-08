(Adnkronos) – Striscioni con minacce e insulti a Gianluigi Donnarumma, trasferitosi dal Milan al Paris Saint-Germain. Gli ultras rossoneri, giunti a Milanello per sostenere la squadra in vista della partita di domani contro il Cagliari, hanno esposto due striscioni indirizzati al portiere: "Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo", recita il primo; "Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo…stai attento quando girerai per Milano", il contenuto del secondo.